Oufa Shobeir, chi è il portiere-eroe che ha parato un rigore a Messi

(Adnkronos) –

Oufa Shobeir eroe in Argentina-Egitto. Oggi, martedì 7 luglio, il portiere egiziano ha sfornato una prestazione super, riuscendo a parare un rigore a Lionel Messi negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. L’estermo difensore è riuscito a parare anche il tap-in a colpo sicuro di Julian Alvarez, salvando la Nazionale africana nel primo tempo della sfida che vale l’accesso ai quarti. Ma chi è Shobeir?



Oufa Shobeir è un portiere egiziano di 26 anni, classe 2000. Nato a Giza, Shobeir ha iniziato a giocare fin da giovanissimo nel vivaio dell’Al Ahly, squadra del Cairo in cui milita ancora oggi. Nel giro di pochi anni si è preso la titolarità, imponendosi come uno dei prospetti più interessante del suo Paese e riuscendo a conquistare la porta anche della Nazionale.

Per la prima volta in un Mondiale, Shobeir è stato protagonista assoluto per la conquista degli storici ottavi d finale da parte della squadra capitanata da Momo Salah, ripetendosi anche contro l’Argentina. Fin qui, nella rassegna iridata, ha giocato tutte e cinque le partite, incassando 4 gol.

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