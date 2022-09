Ostia, M5S: “Amministrazione Falconi non dà risposte”

Il Municipio X è ingessato e l’Amministrazione non dà risposte. Ci sono appalti aggiudicati e fondi bloccati da un anno e non riusciamo ad avere informazioni su che fine abbiano fatto.

Questa maggioranza è inconcludente e non ha nessun controllo sugli uffici, né si comprendono le loro priorità.

Le commissioni consiliari sono poco incisive, le interrogazioni, in particolare sulle attività di gestione dell’assessorato alla transizione ecologica, ambiente e sport sembrano non essere prese in considerazione, o meglio sembra che la voce dell’assessore Prodon non abbia alcun peso.

Da un anno che sollecitiamo l’avvio di alcuni lavori ma senza una presa di posizione del Presidente Falconi e degli assessori. Un caso è l’appalto di messa in pristino dello stato dei luoghi del terreno di Villaggio Africa, aggiudicato dall’Impresa S.M. EDILIZIA s.r.l. con la D.D. prot.CO/91743 del 25/10/2021, con il ribasso del 36,248% sull’importo a base di gara e lavori per l’importo contrattuale di € 101.628,00 oltre IVA al 22%.

Interrogazioni sull’argomento non hanno prodotto effetto, i lavori non partono né si sa quando partiranno. Eppure, durante la nostra Amministrazione siamo riusciti a sboccare situazioni incancrenite da anni, trovando soluzioni e fondi, ma improvvisamente il centrosinistra le ha nuovamente congelate. Ci spiegassero il perché!

Adesso ci siamo rivolti direttamente al Direttore del Municipio, visto il silenzio assordante di questa maggioranza, con la speranza di ottenere risposte, altrimenti non presenteremo più atti in Consiglio se non denunce, esposti e accessi agli atti per tutelare i cittadini di questo territorio.

Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.

