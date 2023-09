Ostia, campionati mondiali di Skatebord. Ieva: “Grazie al M5S siamo l’ombelico del mondo dello sport”

“Secondo la nostra visione politica, il Municipio Roma X doveva essere l’ombelico del mondo dello sport.

Così, abbiamo gettato le basi durante la nostra amministrazione M5S costruendo lo skate park più grande d’Italia e, se fossimo stati riconfermati alla guida del Municipio, avremmo continuato a realizzare impianti di livello internazionale anche nell’entroterra.

La Città dello Sport si poteva fare e non a chiacchiere, era nel nostro programma con la mia candidatura a Presidente del Municipio X, gli occhi del pianeta sarebbero stati fissi su Roma non solo per i suoi monumenti.

Anche se le elezioni non sono andate come speravamo, il nostro lavoro ha comunque preso forma e, tra tante difficoltà, si è in parte concretizzato. Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo.

Oggi lo skate park accoglie i Campionati mondiali di ‘Skateboarding Park 2023’, 230 atleti di 40 paesi che dall’1 all’8 ottobre saranno ad Ostia per sfidarsi.

Le competizioni saranno inoltre valide come tappa di qualificazione olimpica per ‘Paris 2024’.

Per partecipare come spettatori non c’è alcun biglietto da pagare, è totalmente gratuito.

Sento l’obbligo, comunque, di complimentarmi con l’attuale Amministrazione capitolina che ha finalmente riconosciuto l’importanza del nostro lavoro ottenendo la candidatura di Roma ospite dei mondiali di skateboard e tutta la mia stima a THE SPOT, che cura l’organizzazione in modo corretto e accurato nei minimi dettagli. E adesso tutti ad Ostia!”

Lo dichiara il capogruppo M5S del Municipio Roma X Alessandro Ieva.