Ospedale di Tivoli, Bertucci: “Procedono le riaperture dei reparti: impegno mantenuto con il territorio”

Il cronoprogramma per le riaperture dei reparti dell’Ospedale di Tivoli procede nei tempi, come annunciato dalla Regione Lazio nella conferenza stampa di un mese fa: nella giornata di oggi sono stati riattivati oggi i reparti di nefrologia, medicina e SPDC, assieme ai servizi di radiologia e medicina trasfusionale.

“Come già avvenuto un mese fa per la riapertura della dialisi e del punto di primo intervento, il cronoprogramma procede nei tempi e nei modi che abbiamo annunciato: l’obiettivo da raggiungere è quello della piena operatività per settembre. Un impegno che abbiamo preso e mantenuto con il territorio, per cui va ringraziato il presidente Rocca per l’attenzione e la cura che ha dedicato e sta dedicando alla graduale riapertura dell’ospedale di Tivoli, un fondamentale punto di riferimento per il territorio. Saluto con soddisfazione anche quanto annunciato dal nostro governatore in merito al potenziamento di alcuni importanti servizi previsti dalla programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, come il rafforzamento della rete ictus, con l’Unità di trattamento neuro-vascolare, l’oncologia e la radiologia: il lavoro del commissario straordinario della Asl Roma 5 Silvia Cavalli, che ringrazio, sta dando i frutti previsti”, dichiara Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.