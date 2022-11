Il 21 novembre si alza il sipario sulla settima edizione di Osmosi 2022, il festival delle culture di Aprilia che, fino al 27 novembre vedrà coinvolte associazioni, scuole e cittadini sul tema dell’Agenda 2030, un programma d’azione composto da 17 traguardi da raggiungere entro il 2030 condivisa da 193 paesi delle Nazioni Unite per condividere l’impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle nostre comunità. Per questo il titolo dell’edizione 2022 sarà “Aprilia in Agenda”.

Osmosi è promossa dalla Pro Loco di Aprilia con il patrocinio, il contributo e la collaborazione del Comune. Durante la settimana della cultura, saranno in programma una serie di appuntamenti legati al tema dello sviluppo sostenibile grazie alla partecipazione di associazioni culturali e sociali, con la presenza delle classi degli Istituti Comprensivi della città di Aprilia che si misureranno con i temi dell’agenda e i suoi obiettivi attraverso laboratori, workshop, spettacoli creati appositamente dalle associazioni del territorio inerenti il tema della sostenibilità, uno dei punti intorno a cui ruota l’Agenda 2030.

“Osmosi, fiore all’occhiello degli eventi culturali organizzati dall’amministrazione comunale, è ormai una manifestazione matura che, nata dalla volontà di far interagire le associazioni nelle diverse declinazioni artistiche e culturali, è pronta a farsi portavoce di tematiche di respiro internazionale, spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Aprilia Gianluca Fanucci, siamo al lavoro per fare in modo che questo festival rappresenti una forma di arricchimento culturale e morale per tutta la nostra comunità, ponendosi anche come fondamentale contributo della città di Aprilia alla progettazione di un futuro migliore da consegnare alle nuove generazioni, protagoniste attive di questo cambiamento”. Nelle prossime settimane sarà reso noto il programma dettagliato di Osmosi, anche attraverso la pagina social, aggiornata quotidianamente.

