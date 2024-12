Meghan Markle, la figlia Lilibet è cresciuta e ora è identica a lei: spunta la nuova foto

La figlia di Meghan Markle, Lilibet, è cresciuta e ora è diventata identica alla mamma. La nuova foto ha scatenato il web.

Sono ormai trascorsi diversi anni da quando Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi negli USA e lasciare (per sempre?) l’Inghilterra. I due si sono costruiti uno splendido nido d’amore a Los Angeles, Montecito, e lì hanno cresciuto i loro due bellissimi bambini, Lilibet e Archie. La coppia è sempre stat molto protettiva con loro, forse anche a causa dell’eccessiva attenzione mediatica nei confronti dei duchi di Sussex.

Per anni i due bambini sono stati tenuti lontano dai fotografi, un modo per proteggerli dalla “violenza” dei media e della stampa. Ieri, però i duchi hanno fatto una scelta che rappresenta un cambiamento epocale nella loro linea genitoriale. Hanno infatti pubblicato nuove immagini che ritraggono i piccoli di casa e dopo tutto questo tempo i due bambini sono apparsi molto diversi e cresciuti dall’ultima volta li avevamo visti. In particolare, la piccola Lilibet ora è la copia carbone della sua bellissima mamma.

Meghan, la figlia Lilibet è la sua esatta fotocopia

I duchi si Sussex hanno pubblicato nelle scorse ore una cartolina di auguri di buon Natale ai fan su Instagram in cui hanno fatto un collage di diverse foto, sia di loro due insieme che nel corso dei loro interventi umanitari. Ma una foto in particolare ha attirato l’attenzione dei fan: quella in cui li si vede correre incontro ai loro due figli, forse di ritorno da qualche impegno.

I due bambini sono ripresi di spalle ma si vede chiaramente che sono molto cresciuti. Il piccolo Archie ora è molto simile a Harry, con una zazzera di capelli castano-rossi. La piccola Lilibet, invece, è la copia della mamma, con lunghi capelli scuri che nella foto le ricadono sulle spalle.

Sebbene nella foto non si a possibile vedere i volti di due bambini, indubbio che la famiglia sia molto legata. Pare infatti che i Sussex escano di rado dalla loro casa se non per partecipare ai vari impegni per i loro progetti in corso. A testimoniarlo, un vicino dei due che ha lanciato anche una frecciatina dicendo che né Harry né Meghan hanno un ruolo molto attivo nella comunità.

Sebbene Harry pare abbia un atteggiamento più affabile nei confronti dei vicini. I figli dei Sussex, quindi, per ora vicino in una bolla d’oro, protetti dalla voracità dei media mondiali. Si spera che, una volta cresciuti, possano godersi una vita adulta altrettanto tranquilla, ma quest pare più un’utopia…