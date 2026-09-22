Onu, Tajani “Sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quelle di Guterres e Trump “sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Questo non significa che non ci siano errori o cose da correggere nelle Naizoni Unite. Serve una riforma, le Nazioni unite devono cambiare passo. Lavoriamo in questo contesto sapendo bene che alcune cose vanno corrette”, ha aggiunto Tajani.

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