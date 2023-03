Onta romanista a Cremona

La peggior Roma che si sia mai vista in questo campionato, sconfitta a Cremona dall’ultima classificata che fino a questo momento non aveva vinto neanche una gara di serie A.

A passare in vantaggio è proprio la Cremonese al 17′ con Frank Tsadjout e occorre attendere il 71′ perché gli uomini capitolini pareggino grazie a Leonardo Spinazzola,

Ma proprio nei minuti finali arriva la beffa: fallo di Roger Ibañez in area e calcio di rigore trasformato da Daniel Ciofani. La Cremonese ottiene i suoi primi tre punti stagionali.

Una sconfitta che sicuramente deve far riflettere, visto che perdere in questo modo per una squadra che lotta per andare in Champions e che spera di vincere l’Europa League è sinonimo di onta. Ad aggiungersi è anche l’espulsione ai danni di mister José Mourinho per proteste.

Certo, era già successo di perdere contro l’ultima in classiifca, si veda un famoso Lecce-Roma degli anni ’80 che fece vincere lo scudetto alla Juve e non ala Roma, ma proprio queste gare non sono ammissibili se si lotta per i vertici del campionato.

E sarà proprio la Juventus la prossima avversaria da affrontare domenica 5 marzo alle ore 20,45 all’Olimpico della capitale. Ma lì occorrerà vedere una squadra che dovrà scusarsi con i tifosi dimostrando il suo miglior calcio.