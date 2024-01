Oltre 10,5 MLN di automobilisti non rispettano i limiti di velocità

(Adnkronos) – Tra città a 30 km/h e le azioni contro gli autovelox del cosiddetto Fleximan, i limiti di velocità e la sicurezza stradale sono tornati al centro del dibattito pubblico. L’argomento è caldo anche perché, come confermato da una recente indagine di Facile.it e Assicurazione.it , più di 10 milioni e mezzo di automobilisti intervistati (pari al 27,1% del campione) hanno candidamente ammesso di non rispettare i limiti di velocità. La percentuale dei giovani arriva fino al 31% purtroppo e gli uomini si confermano più spericolati delle donne in termini di velocità (35,3% rispetto a 18,8%). L’indagine commissionata da Facile.it ha innanzitutto messo in luce come si presti ancora troppa poca attenzione quando si è alla guida, tanto è vero che più di un rispondente su due (52,3%), vale a dire oltre 20,5 milioni di automobilisti, ha ammesso, in generale, di non attenersi alla lettera al Codice della Strada. I meno attenti alle regole sono risultati essere gli uomini, tra i quali addirittura il 57,1% dichiara di commettere infrazioni al volante, mentre la percentuale cala al 47,2% tra le donne. Tra i comportamenti pericolosi più comuni al volante risultano l’eccesso di velocità mentre al secondo posto c’è l’uso del cellulare alla guida. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

