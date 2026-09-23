Nuova data del tour degli Oasis a Roma, l’annuncio dei fratelli Gallagher: “Ci vediamo anche il 26 luglio”

(Adnkronos) – Buone notizie per i fan degli Oasis: i fratelli Gallagher hanno infatti annunciato di aver aggiunto una nuova data italiana – con un concerto il 26 luglio – a quelle già programmate del 29 e 30 luglio come tappe del loro atteso tour 2027 allo Stadio Olimpico di Roma.



La comunicazione è avvenuta sui social: “Vista la richiesta eccezionale, sono state aggiunte date extra nel Regno Unito, in Italia e in Germania per Oasis Live ‘27!”, si legge sulla pagina X della band. Nello specifico: “Knebworth: 25 e 26 settembre; Roma: 26 luglio; Monaco: 6 luglio. Gli Oasis si esibiranno anche a Parigi il 20 e il 23 luglio, a causa di lavori ferroviari previsti nei pressi della sede dell’evento il 24 luglio”.

Si arricchisce così la caccia ai biglietti. Secondo quanto fa sapere Live Nation, che gestisce l’organizzazione del tour, la registrazione per i fan che desiderano acquistare i ticker per Oasis Live ’27 è ora chiusa. Agli utenti che hanno completato l’operazione e che saranno selezionati verrà inviato un codice univoco e non trasferibile per accedere a una finestra di vendita assegnata. Le vendite si svolgeranno venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con tre finestre di vendita ogni giorno. I fan saranno informati direttamente della finestra di vendita a cui potranno accedere e dell’orario. La procedura di registrazione è l’unico modo pubblico per acquistare i biglietti per Oasis Live ’27. I prezzi standard dei biglietti per le date italiane saranno fissi e varieranno da 92,29 a 276,86 euro commissioni incluse.

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