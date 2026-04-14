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Nuoro, lasciano la bimba di sei mesi nell’auto e vanno a fare la spesa: denunciati due turisti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Hanno lasciato una bimba di sei mesi dentro l’auto e sono andati a fare la spesa. Alcuni passanti hanno visto la piccola e hanno chiamato subito i soccorsi. I fatti si sono svolti sabato nel parcheggio di un supermercato a Siniscola, in provincia di Nuoro. A far scattare l’allarme dei passanti anche il fatto che fosse una giornata calda e nell’auto ci fossero i finestrini chiusi. 

Quando i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono arrivati sul posto hanno intercettato i genitori che uscivano dal supermercato. La loro assenza si era protratta per una ventina di minuti, un arco di tempo potenzialmente pericoloso per la bimba di sei mesi. Per i due turisti della Repubblica Ceca è scattata quindi una denuncia per abbandono di minore. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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