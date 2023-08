NOTTE DI SAN LORENZO: A ROMA WORLD LE STELLE CADONO PRIMA E GRATIS

Roma World celebra la notte di San Lorenzo con l’ingresso gratuito al Parco giovedì 10 agosto, a partire dalle 18! L’invito è rivolto a tutti quanti siano invasi dalla voglia di ammirare le stelle cadenti con l’astronomo Luca Consolini e con i telescopi e cannocchiali messi a disposizione nel Parco.

Volete ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi? “Per la notte dei desideri offriamo l’ingresso gratuito al Parco a partire dalle 18 (scaricando l’accredito dal sito) in una delle location più affascinanti per ammirare la pioggia di stelle cadenti”, dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa. “Chi è alla ricerca di un posto sicuro per passare l’intera notte ad ammirare il cielo stellato può farlo a Roma World dove è possibile dormire in tenda come un legionario”.

Il Parco a tema dell’Antica Roma è il luogo ideale per trascorrere una notte dei desideri in piena regola: la cena sotto le stelle, accompagnata dallo spettacolo del fuoco, sarà il preludio per una serata estiva sotto una pioggia di scie luminose.

Roma World, il nuovo experience park che si inserisce nel crescente trend del turismo esperienziale ed ecosostenibile della Capitale, è uno scrigno di biodiversità di sei ettari, situato all’interno della riserva Decima Malafede.

Qui, lontano dalle luci della città che non permettono di ammirare al meglio lo spettacolo delle stelle, sarà invece possibile godersi tutta la magia della notte dei desideri in un contesto unico, immersi nella natura, percorrendo un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni. Gli spettacoli dei gladiatori, la Taberna, le bancarelle dell’antico mercato e gli animali della fattoria daranno un sapore irripetibile alla notte più speciale dell’anno.

Sarà possibile visitare in anteprima il set di Ben Hur: l’Arena dove è stato ricostruito il Circo Massimo per la nuova serie TV “Those About to Die” diretta da Roland Emmerich e con protagonista Anthony Hopkins.