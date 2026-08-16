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Notte di attacchi, missili balistici su Kiev e pioggia di droni su Mosca

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. I combattimenti a lungo raggio tra Russia e Ucraina si sono intensificati. Nelle ultime ore, Kiev è stata bersaglio di un nuovo attacco missilistico. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato diverse esplosioni nella capitale, che hanno provocato un incendio in un edificio non residenziale nel quartiere di Obolonsky. Al momento non sono state segnalate vittime.
Parallelamente, la Russia ha dichiarato di avere respinto un massiccio attacco di droni diretto verso la propria capitale. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, le forze di difesa aerea russe avrebbero abbattuto circa 28 velivoli senza pilota in avvicinamento.
L’episodio si inserisce in una fase del conflitto caratterizzata dall’aumento dei bombardamenti russi sulle città ucraine – condotti anche con l’impiego di missili balistici nordcoreani – e dalle continue incursioni di droni ucraini contro infrastrutture militari e raffinerie di petrolio in territorio russo.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Agosto 2026
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