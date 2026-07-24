Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Non solo Mamdani, anche il sindaco di Londra contro Netanyahu: “Farò rispettare mandato d’arresto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Non solo il primo cittadino di New York Zohran Mamdani. Anche il sindaco di Londra Sadiq Khan promette l’arresto del premier israeliano Benjamin Netanyahu, qualora si recasse in città.  

“Chiunque sia accusato di genocidio deve affrontare la giustizia”, ha detto Khan a Channel 4 News, aggiungendo che collaborerebbe con il Primo Ministro britannico Andy Burnham per “far rispettare la legge”, qualora Netanyahu si recasse a Londra. Khan ha aggiunto: “Chi commette genocidio non è benvenuto a Londra”. 

Mamdani nei giorni scorsi aveva detto di essere intenzionato a chiedere l’arresto del primo ministro israeliano al suo arrivo a New York, a settembre, per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all’Aia”, le parole del sindaco della Grande Mela, che successivamente ha riconosciuto che la sua amministrazione non ha l’autorità legale per arrestare il primo ministro qualora si recasse nella città, mentre ha esortato il governo federale a dare esecuzione al mandato di arresto emesso dalla Cpi: “La città di New York non può arrestare Benjamin Netanyahu ma il governo federale sì: lo invito a unirsi alla Corte penale internazionale e a eseguire il mandato di arresto”. 

  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

De Ketelaere e Pasalic lanciano l’Atalanta, Torino al tappeto per 2-0

11 Gennaio 2026

Sanità: Montermini (Aisla), ‘Con ‘Estate Insieme’ mia figlia ha ritrovato serenità e nuove amicizie’

22 Giugno 2026

Juventus, Vlahovic litiga con Locatelli in campo: multa della società

19 Maggio 2026

Obesità, l’endocrinologa: “Semaglutide in pillole facilita terapia, ma non è scorciatoia per perdere peso”

17 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno