“Non sei da sola” Evento dedicato alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

“Ringrazio tutti i partecipanti a questo evento che il Campidoglio ospita con orgoglio per rilanciare con fermezza l’impegno istituzionale in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Questo incontro, con la partecipazione della ‘Blue World International Academy’, è un momento di riflessione e di studio, alla luce dei dati sempre più inquietanti, sulle molteplici strategie da mettere in atto per il contrasto alla violenza di genere. La prima strategia è già nel titolo: “Non sei da sola”. Nessuna donna che subisce violenza o stalking, deve sentirsi sola: l’amministrazione fa la sua parte, ma il cammino da fare è ancora lungo. Oggi si confrontano giuristi, psicologi, criminologi, pesicoterapeuti e avvocati, forze dell’ordine. Diciamo no alla violenza, Roma si stringe nella battaglia a favore delle donne, e lo fa anche attraverso un passaggio artistico importante, con l’esposizione di quadri e una recita di poesie e citazioni di grandi poeti letti da interpreti in vestiti e scarpe rosse, creati apposta da vari stilisti. “Lo dichiara Fabrizio Santori, segretario d’Aula in Assemblea Capitolina, che presenta l’appuntamento “Non sei da sola”, in calendario oggi, dalle 17 alle 19,30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

