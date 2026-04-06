BMW iX3 40: l’elettrica d’accesso che alza il livello

(Adnkronos) – La nuova BMW iX3 40 amplia la gamma del SUV elettrico della Casa bavarese introducendo una versione di accesso che non rinuncia a contenuti tecnici e autonomia.

A poche settimane dal debutto del modello, questa variante si inserisce nella strategia Neue Klasse, portando con sé un’evoluzione concreta sul fronte dell’efficienza e della gestione energetica.

Sotto la carrozzeria della BMW iX3 40 prende forma la piattaforma con tecnologia eDrive Gen6, progettata attorno a un’architettura a 800V. Il sistema prevede un motore sincrono elettrico montato sull’asse posteriore, capace di sviluppare 235 kW (320 CV) e 500 Nm di coppia.

Le prestazioni restano in linea con le aspettative del segmento: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 200 km/h.

A fare la differenza è soprattutto il lavoro sull’efficienza. Il consumo medio dichiarato si attesta su 14,6 kWh/100 km, mentre l’autonomia raggiunge i 635 km nel ciclo WLTP, un valore che posiziona la BMW iX3 40 tra le proposte più competitive della categoria.

Il cuore del sistema è la batteria ad alta tensione da 82,6 kWh, che introduce celle cilindriche agli ioni di litio con densità energetica superiore rispetto alla generazione precedente.

L’adozione della struttura cell-to-pack e l’integrazione della batteria come elemento strutturale del veicolo consentono di ridurre peso e complessità costruttiva, migliorando al tempo stesso rigidità e sicurezza.

Sul fronte della ricarica, la piattaforma a 800V permette prestazioni di alto livello. La potenza massima in corrente continua arriva a 300 kW: in condizioni ideali, bastano 10 minuti per recuperare fino a 300 km di autonomia.

Il passaggio dal 10 all’80% avviene in circa 21 minuti. In corrente alternata, la ricarica di serie è a 11 kW, con possibilità di arrivare a 22 kW in opzione, riducendo i tempi complessivi a poco più di quattro ore.

Non manca la ricarica bidirezionale, che consente alla vettura di funzionare come sistema di accumulo energetico domestico o come fonte di alimentazione esterna, ampliando l’utilizzo oltre il semplice spostamento.

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