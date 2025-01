Non basta pulire il bagno per un ambiente igienizzato. Ecco cosa fare ogni giorno

Lavare le superfici non è sufficiente per avere un bagno igienizzato. C’è una nuova abitudine che dovresti prendere quando pulisci.

Il bagno è probabilmente la stanza della casa che si pulisce di più dato che rappresenta l’ambiente dedicato alla propria igiene. Bisogna rimuovere le tracce di calcare che rimangono sui rubinetti e sul soffione della doccia, lavare il pavimento e usare detergenti adatti per i sanitari. Peccato che anche una pulizia a fondo da sola non basta per avere un bagno igienizzato a dovere.

Il fatto che la ceramica dei sanitari appaia libera da sporco e incrostazioni infatti non significa che sia libera da germi e batteri. Il bagno è di base una stanza dove l’umidità è più alta che nel resto della casa e questo lo espone di più al rischio di sviluppare delle muffe. Basta un piccolo angolo o una fessura non pulita a dovere perché questa o i batteri si sviluppino e inizino a dare problemi.

Per scongiurare questo scenario per fortuna basta aggiungere un passaggio in più alla scaletta per la pulizia del bagno. Una volta che si è passato il detersivo sul pavimento e si sono passati tutti i sanitari, doccia o vasca compresa bisogna aspettare che asciughino. Dopodiché occorre passare tutte le superfici lavabili con un prodotto che le disinfetti a dovere.

Cosa usare per disinfettare il bagno

Ciò che serve per essere sicuri che i sanitari e le piastrelle siano igienizzati non è un disinfettante difficile da reperire. Tutti abbiamo in casa un flacone di alcol denaturato al 90%, facile da riconoscere per l’iconico colore rosa. Grazie alla sua concentrazione elevata è ottimo per combattere germi, batteri e virus e si presta alla pulizia di ceramica, acciaio inox e vetro.

Per passare l’alcol sui sanitari e i rubinetti l’ideale è un panno morbido in cotone o in microfibra. Bisogna versarne qualche goccia nella vasca e poi stenderlo bene facendo attenzione a non trascurare i bordi né la parte esterna. Il vantaggio di usare questo prodotto rispetto ad altri detergenti più aggressivi è il fatto che evapori in fretta senza lasciare residui.

Dobbiamo precisare che l’alcol denaturante in quanto disinfettante non può sostituire l’anticalcare, infatti non scioglie i residui. Va bene come tocco finale, a patto di lasciare la finestra aperta in modo da arieggiare l’interno ed evitare che l’odore ristagni. Mentre lo si passa è bene usare i guanti di gomma, in quanto tende a irritare e seccare la pelle se viene a contatto.