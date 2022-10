Nocciolata on the road arriva a Roma per quattro fantastiche giornate di gusto

Il 12 e il 13 ottobre sarà la prestigiosa Università romana de “La Sapienza” ad ospitare “Nocciolata on the Road” mentre, il 14 e il 15, l’invito è a Ponte Milvio, in piazzale Cola di Rienzo.

Per Roma, ma non solo, la Sapienza è un polo culturale famosissimo nel mondo, non solo una delle università più antiche (risale al 1303!) ma, addirittura, la più grande, d’Europa. Frequentarla è un vero privilegio, sia per la qualità della ricerca e della didattica, sia per la dimensione internazionale.

Altrettanto famoso è Ponte Milvio, con una storia importante alle spalle ma, ai giorni nostri, altrettanto famoso per via dei famosi lucchetti che gli innamorati mettevano sul lampione centrale per suggellare il loro sentimento. Troppo pesanti però, ahimè. tanto che la consuetudine ha visto la fine nel 2012 con relativa rimozione. Ma buttarli deve essere sembrato una specie di sacrilegio così che sono conservati nei magazzini dell’amministrazione comunale anche se, ogni tanto, qualche lucchetto continua a spuntare…

“OGNI NOCCIOLATA E’ PIU’ BUONA DELL’ALTRA, QUALE LO DECIDI TU” . Questa è l’invitante call to action di campagna comunicata anche attraverso il divertente e inconfondibile truck vintage brandizzato e che sarà proprio il tema di queste quattro giornate.

Protagoniste saranno loro, la Nocciolata Classica, la Senza Latte, perfetta anche per gli intolleranti al lattosio, la Bianca, dal gusto ricco ma delicato e la nuovissima Crunchy, cremosa e croccante grazie all’aggiunta di un’irreisitibil granella di nocciole.

Hostess dedicate prepareranno deliziosi assaggi con le specialità della gamma e tutti potranno scegliere la loro preferita esprimendo un voto che sarà inserito in un totem a forma di barattolo gigante, In questo modo, Roma decreterà la Nocciolata vincitrice per la sua città.

Nocciolata Rigoni di Asiago è biologica al 100%, realizzata con materie prime di altissima qualità e nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Con la versione Crunchy aderisce a 1%For the Planet, a sostegno di un progetto ambientale su larga scala.

Mi piace: Mi piace Caricamento...