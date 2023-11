Nissan e-4ORCE: un viaggio spettacolare

(Adnkronos) –

Nissan e-4ORCE rappresenta una tecnologia innovativa che rende sicuro ogni spostamento, anche quello in condizioni difficili. Un doppio motore elettrico potente, in presenza della tecnologia Nissan e-4ORCE su ogni singola ruota viene inviata coppia, potenza ma anche esercitata al tempo stesso, una forza frenante in grado di ripristinare l’aderenza della gomma su asfalto, un sistema innovativo che rappresenta una trazione integrale ancora più evoluta rispetto al passato e che si rivela vincente quando si affronta una curva. È disponibile su X-Trail e-Power e Ariya 100% elettrico, si tratta di un brevetto del Marchio automobilistico giapponese che rappresenta una ulteriore evoluzione di un sistema di trazione integrale già estremamente valido. Sulla nuova X-Trail il sistema e-Power si avvale di un motore elettrico da 204 cavalli per una coppia di 330 Nm, l’energia necessaria per alimentarlo è prodotta da un propulsore turbo benzina, un tre cilindri da 1.5 litri che consente di marciare in elettrico senza alcuna necessità di effettuare ricariche di energia all’esterno. L’efficienza è uno dei punti di forza del sistema e-Power, secondo quanto diffuso dal Marchio giapponese, i clienti europei possono viaggiare per il 70% del loro tempo (contesto urbano e sub urbano) in modalità zero emissioni. Qui interviene la tecnologia e-4ORCE, due motori elettrici, uno per ogni asse, sono gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione frenante su ogni ruota, quest’ultima reagisce ai cambi di aderenza 10.000 volte più velocemente rispetto a un tradizionale sistema 4WD meccanico tradizionale, in curva e su asfalto bagnato il veicolo segue fedelmente la traiettoria impostata dal guidatore —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

