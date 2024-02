Nintendo annuncia le novità Switch tra giochi Xbox e Topolino

(Adnkronos) – Con una presentazione online Nintendo ha presentato una serie di novità per Switch dai titoli di terze parti: lo showcase di 23 minuti ha svelato una serie di giochi attesi nel corso dell'anno, tra cui alcune sorprese da parte di Xbox Studios, come ad esempio l'annuncio di Grounded sulla piattaforma Nintendo. In questo gioco d'avventura, i giocatori esplorano un vasto giardino nei panni di un minuscolo essere umano, affrontando pericoli e meraviglie. La particolarità? Sarà possibile giocare in multiplayer cross-platform, a partire dal 16 aprile. Per i fan del franchise di Monster Hunter, è stata annunciata una versione rimasterizzata di Monster Hunter Stories, originariamente uscito su Nintendo DS. Questa nuova edizione, arricchita di grafica HD e di un'opzione Museum, verrà lanciata nell'estate del 2024. THQNordic ha poi sorpreso con Epic Mickey: Rebrushed, un remake del classico su Nintendo Wii, che vedrà la luce nel 2024. Atlus ha annunciato Shin Megami Tensei V: Vengeance arriva il 21 giugno, portando i giocatori in una nuova avventura soprannaturale per un episodio slegato dal gioco principale, mentre Star Wars: Battlefront Classic Collection promette battaglie galattiche dal 14 marzo 2024, incluse modalità di gioco fino a 64 giocatori online. Endless Ocean, il cui primo gioco è uscito su Wii, arriva sulla console Switch con un nuovo episodio. Denominato Endless Ocean Luminous, questo nuovo gioco di esplorazione subacquea permette partite online fino a 30 giocatori. Un trailer ha dato agli spettatori un assaggio dell'esperienza di gioco, mostrando subacquei intenti a nuotare tra i fondali marini, catalogare varie specie di pesci e condividere le proprie scoperte con altri giocatori. Il lancio di Endless Ocean Luminous è previsto per il 2 maggio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)