Giunge quest’anno alla 32° edizione il Subiaco Rock Blues Festival, manifestazione di punta dell’Estate Sublacense e di tutta la Valle dell’Aniene.

Si inizia il 10 agosto con lo STREET MUSIC FESTIVAL, i vicoli le strade e le piazze del centro storico di Subiaco, invase da numerose Band, con degustazioni e cene organizzate dagli operatori del settore.

Il giorno 11, gli INSTITUTE ASSEMBLY, Band locale, apriranno il concerto di Joe Bastianich e la Terza Classe, che proporranno un sound che va dal Folk e il BlueGrass statunitense, dalla tradizione partenopea a quella mediterranea. L’ imprenditore musicista newyorkese presenterà l’album GOOD MORNING ITALIA realizzato con la band napoletana

Il giorno 12 sarà la volta dei THE WATER FALLS, gruppo Rock Blues con ospite il virtuoso chitarrista Bruno Cavicchini, seguiranno i THE PLATINUM , gruppo che rappresenta diversi paesi della Valle dell’Aniene (Subiaco- Affile- Vicovaro ecc.) dal sound fortemente Rock.

La serata finale, 13 agosto, salirà sul palco della Piazza della Resistenza, il grande chitarrista Alex Britti, che presenterà il nuovo lavoro” MOJO” concerto ricco di atmosfere diverse, eterogenee, senza confini e senza una collocazione spazio tempo, con arrangiamenti che Alex definisce trasversali, nei quali il suo virtuosismo, si fonde con ritmiche che indicano il meglio della sua carriera di artista.

Un concerto dalle linee melodiche penetranti e molto riconoscibili, brani inediti a cui vengono affiancati brani scelti dal repertorio di Alex, che lui ama definire ironicamente, i lati C, ovvero i non singoli, brani contenuti in un album, che per caratteristiche ma non per minore qualità, non hanno mai brillato di luce propria, a differenza dei singoli, che vanno in classifica.

Ad accompagnarlo ci saranno tre musicisti: Giulio Rocca alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Michele Papadis all’organo Hammond, pianoforte e tastiere.

All’interno dell’area Festival sarà allestito un punto ristoro con quattrocento posti a sedere, dove si potranno degustare specialità enogastronomiche realizzate con prodotti tipici locali.

Novità del Festival 2022 sarà la rappresentazione teatrale a cura della Compagnia Teatrale “Viaggiatori Viaggianti” dal titolo “Dove tutto ebbe inizio … ovvero tra Blues e Teologia”; tale rappresentazione si terrà alle ore 19.00. del giorno 12 agosto

L’Associazione Culturale The Band, ringrazia il Comune di Subiaco, le forze dell’ordine, Polizia locale, Carabinieri e la protezione civile, il Parco dei Monti Simbruini, la Regione Lazio e la Banca Centro Lazio insieme ai tantissimi commercianti, imprenditori, artigiani e i cittadini di Subiaco.

La 32° Edizione del Subiaco Rock Blues Festival, è dedicata a Charlie Watts (Rolling Stones, Andrea Salini e Vittorio De Scalzi (New Trolls).

