New York, scontro tra due treni in metro: diversi feriti

(Adnkronos) –

Due convogli della metropolitana si sono scontrati nell'Upper West Side di New York, provocando il deragliamento di un treno. Si contano numerosi feriti. Almeno otto persone sono state portate in ospedale. L'incidente è avvenuto in prossimità della 96ma strada. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)