Nettuno: in un mare di…Letture!

I ricordi d’infanzia ci riportano spesso a quello che ci leggevano i nostri genitori o le maestre a scuola. Cenerentola e la sua scarpetta, Cappuccetto rosso e il lupo, il primo libro importante letto, una fiaba che ancora conserviamo.

“In un mare di…Letture” è un progetto finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura all’interno del bando “Leggimi 0-6”, promosso dall’ Associazione di Promozione sociale Con_tatto, in rete con il Comune di Nettuno, l’ Associazione Culturale di Resistenza “Baraonda”, l’ Associazione culturale “Upublishing”, l’ asilo nido Cartoonia, il Circolo didattico di Nettuno, l’ Istituto Comprensivo Nettuno I.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo principale di creare una stretta collaborazione tra scuole, educatori, professionisti sanitari, associazioni e famiglie del territorio, dove tutti siano protagonisti attivi nel promuovere la lettura fin dai primi mesi di vita e portare Nettuno ad essere riconosciuta “Città che legge”.

Durante questi 12 mesi verranno realizzati sul territorio eventi in cui bambini e genitori potranno leggere insieme, create occasioni per informare sui benefici della lettura, saranno selezionati, raccolti e distribuiti libri, creati angoli di lettura nelle scuole, nei parchi, nelle librerie, nelle spiagge e realizzato materiale informativo.

Tutto questo per fornire spazi e strumenti necessari affinchè la lettura diventi un’ attività quotidiana già dalla prima infanzia e venga vista da tutti come abitudine e non eccezione, moltiplicando le occasioni di contatto con i libri in varie situazioni, luoghi e momenti. Saranno offerte esperienze di lettura con libri adatti a bambini con disabilità e bisogni educativi speciali perché tutti possano essere inclusi. Sono previsti inoltre corsi di formazione per i familiari, i professionisti della scuola, della sanità e per i volontari che vogliono collaborare attivamente all’iniziativa.

Tutto atto ad educare all’importanza del rapporto speciale che si crea con un libro, sia per chi lo legge che per chi lo ascolta. È fondamentale per le nuove generazioni attivare l’immaginazione, il pensiero e la condivisione che solo un libro può dare. Il progetto darà a tanti bambini la possibilità di vivere il piacere di leggere e portarlo con sè nella loro crescita, restituirà alla lettura il suo ruolo di strumento di coesione all’interno della comunità a garanzia del benessere psico fisico di grandi e piccoli.

Chi ha piacere di partecipare al progetto come volontario, può contattarci al numero 392 433 7248 o mandare un email all’indirizzo associazionecon.tatto2012@gmail.com