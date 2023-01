NETTUNO: DOPO DUE ANNI DI RIPOSO FORZATO E’ TORNATA LA CAVALCATA DEI MAGI [TUTTE LE FOTO]

Venerdì 6 gennaio, dopo due anni di forzato riposo dovuto alla pandemia, l’Associazione LA STELLA DEL MARE APS ha rappresentato a Nettuno un evento culturale che ormai è parte della nostra tradizione natalizia: LA CAVALCATA DEI MAGI che, come nelle scorse edizioni, ha ottenuto notevole successo testimoniato dalle migliaia di cittadini e turisti presenti. L’evento in programma si è ispirato al bellissimo ciclo di affreschi che uno dei maggiori esponenti del Rinascimento italiano, Benozzo Gozzoli, ha realizzato nella cappella del Palazzo Medici a Firenze. Il corteo formato da circa duecento figuranti in costume storico cinquecentesco ha accompagnato i Magi a cavallo e la loro scorta a rendere omaggio alla Natività allestita sul sagrato del Santuario, ove è stata posizionata la capanna, fedele riproduzione della capanna dipinta dal Botticelli nella “Adorazione dei Magi” che possiamo ammirare nella Galleria degli Uffizi a Firenze, realizzata dalla nostra associata Mirella Celani.

Il corteo animato da musici e tamburini, ha dato modo ai presenti di calarsi in atmosfere uniche e coinvolgenti, proiettandoli nel passato, regalando loro attimi di reale Rinascimento.

L’organizzazione di tale evento ha visto il concorso di specifiche professionalità e competenze senza le quali non sarebbe possibile rappresentare eventi che hanno lo scopo, tra l’altro, di celebrare la bellezza e la grazia del Rinascimento italiano. Desidero per questo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, primi fra tutti la nostra Sartoria e la nostra costumista prof.ssa Mariangela Vannini; la nostra Costumeria, il nostro direttore artistico dott. Massari Simone, la nostra regista dott.ssa Rossi Eugenia, il nostro Consiglio Direttivo e tutti gli associati della Stella del Mare che, instancabilmente si sono adoperati nella realizzazione dell’evento. Desidero poi ringraziare il Comune di Nettuno e, per la sua disponibilità ed efficienza, la Polizia urbana ed il suo comandante dott. Albino Rizzo; i Padri Passionisti ed in modo particolare il Rettore padre Pasquale Gravante per l’assistenza logistica che immancabilmente ci accordano per i nostri eventi, come pure, per lo stesso motivo e con grande affetto, ringraziamo l’Istituto Santa Lucia Filippini nella persona della madre superiora e dell’instancabile Suor Franca: senza di loro sarebbe difficoltoso realizzare i nostri eventi. Ringrazio ancora l’ing. Alessandro Coppola e la Marina di Nettuno S.p.A. per la loro puntuale disponibilità; la Scuderia ADF STABLE di Nettuno unitamente a Taurelli Alessandro che ha partecipato all’evento con cavalli e cavalieri; la Ditta Manu Service di Forcina Emanuele; i gruppi teatrali ARTE POVERA e I LIBERI TEATRANTI; gli sbandieratori di Sermoneta e gli Spadaccini di Assisi. Ringrazio infine tutti i cittadini della nostra città che immancabilmente ci seguono e ci supportano con il loro affetto e stima.

L’anno appena concluso ha visto la Stella del Mare autentica protagonista nella realizzazione di grandi eventi in luoghi storici significativi della città; ricordo nel mese di maggio il grande evento dell’Approdo della statua della Madonna delle Grazie; il 27 agosto l’evento Nettuno in Folklore, grande spettacolo sul sagrato del Santuario con i gruppi di Serbia, Colombia, Paraguay ed Italia; a settembre nel Forte Sangallo la mostra di abiti storici, gioielli, acconciature e strumenti musicali medioevali dal titolo “Dai Frangipane agli Orsini”; il 30 ottobre il grande evento storico “Il Forte dei Borgia” nel Borgo medioevale; a novembre nel Forte Sangallo la mostra di abiti storici, gioielli, acconciature e strumenti musicali rinascimentali dal titolo “Dai Borgia ai Colonna”; il 6 gennaio la Cavalcata dei Magi.

Quanto sopra testimonia l’impegno della Stella del Mare per la riscoperta del territorio attraverso la rivisitazione delle radici storiche della città di Nettuno mediante la valorizzazione della sua storia.

L’intento delle rievocazioni storiche che noi rappresentiamo rimane pur sempre quello di valorizzare, attraverso la riscoperta delle tradizioni storico-culturali di un popolo, un intero territorio. Infatti tali rappresentazioni affondano le proprie radici nella tradizione popolare e si ispirano a precisi canoni e criteri, fanno riferimento a precisi documenti storici: solo rispettando tali criteri potranno essere considerate parte fondamentale dell’offerta culturale nettunese.

