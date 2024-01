Nel 2023 Fiat 500e è leader nel mercato delle city car elettriche in Europa

(Adnkronos) –

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis, ha dichiarato: “Fiat 500e ha confermato ancora una volta il suo successo, conquistando il segmento delle city car elettriche in Europa per il secondo anno consecutivo. La 500e ha immatricolato più di 185.000 unità in tutto il mondo dal suo lancio e sta giocando un ruolo rilevante nella transizione green delle metropoli internazionali. La 500e è attualmente venduta in 44 paesi in tutto il mondo, continuando il viaggio globale di elettrificazione del marchio. Offriamo soluzioni semplici, intuitive e socialmente rilevanti, mettendo sempre al centro le esigenze dei nostri clienti”.



Fiat ha confermato i suoi brillanti risultati di vendita posizionandoci dal suo lancio del 2020, con la 500e, come la primacity car elettrica più venduta in Europa. Guardando al mercato totale dei BEV, in un contesto di crescente attenzione alle tematiche ambientali, nel 2023 la 500e si è piazzata sul podio in Italia e Germania e al quarto posto in Francia e Spagna. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...