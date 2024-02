Negramaro, il concerto a sorpresa sul lungomare di Sanremo – Video

(Adnkronos) – Concerto unplugged a sorpresa per i Negramaro sul lungomare di Sanremo prima della seconda serata del Festival. Tra lo stupore e l'entusiasmo di centinaia di persone, la band salentina ha suonato per quasi mezz'ora. Nella scaletta improvvisata e apprezzatissima dalla folla che è cresciuta di minuto in minuto alcuni dei loro più grandi successi come 'Meraviglioso', 'Mentre tutto scorre', 'Estate' e poi anche 'La canzone del sole' di Lucio Battisti che è il brano scelto da Giuliano Sangiorgi & C. per la serata delle cover di Sanremo 2024. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...