Scuola, Valditara “Dispersione studentesca per prima volta sotto il 10%”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Sarà una legislatura molto impegnativa, sicuramente la priorità è evitare una grande guerra. Qualsiasi altra azione non ha più senso se si entra in un'economia di guerra". Lo dice l'eurodeputato del M5S Dario Tamburrano, in merito alla legislatura appena iniziata. xf4/sat/gsl