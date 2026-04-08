‘Ndrangheta, 54 misure cautelari in diverse città

CATANZARO (ITALPRESS) – Vasta operazione contro la ‘ndrangheta. Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 individui, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonchè associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I Divisione del Servizio Centrale Operativo, dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dalla S.I.S.C.O. di Catanzaro.

L’operazione ha visto impegnati circa 350 operatori, con l’impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio Centrale Operativo e la partecipazione di investigatori provenienti da diverse Squadre Mobili, oltre ad Unità Operative di Primo Intervento, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile (antiesplosivo, antidroga), artificieri, specialisti della Polizia Scientifica e del Reparto Volo di Reggio Calabria.

In tale contesto, le indagini hanno ricostruito l’attuale organigramma dell’organizzazione criminale, mettendo in luce il capillare controllo esercitato dal gruppo sul territorio ed evidenziando l’elevata pericolosità dei suoi membri, soliti instaurare un clima di intimidazione anche mediante pestaggi, sopraffazioni e vere e proprie spedizioni punitive ai danni di privati cittadini, spesso vittime di estorsione.

L’efferatezza e la consolidata inclinazione criminale del sodalizio trovano riscontro, tra l’altro, in un episodio in cui uno degli indagati ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco, in pieno giorno e nel centro abitato, contro alcuni cani randagi transitati davanti alla propria abitazione.

Nel medesimo contesto, l’effettiva caratura criminale del gruppo investigato ha trovato conferma nell’accertata disponibilità di armi, anche da guerra, il cui uso è parso funzionale, tra gli altri, all’addestramento al tiro degli accoliti.

L’inchiesta ha visto inoltre gli indagati impegnati in un solido traffico di stupefacenti nel territorio della provincia di Vibo Valentia, con ramificazioni e contatti in Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia, coinvolgendo anche uno degli individui già presenti nell’inchiesta “Doppia curva” di Milano.

Nel corso dell’attività di indagine, sono stati sottoposti a sequestro oltre 410 kg di marijuana, 1,5 kg di cocaina, 343 grammi di hashish e 29 grammi di eroina, oltre a 4 pistole semiautomatiche, 3 revolver, 1 fucile doppietta calibro 16,1 fucile semiautomatico calibro 12 ed una pistola mitragliatrice con matricola punzonata.

-foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).