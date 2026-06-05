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Nautica, Vitulano (Cfo Italia Yachts): “Vela tra sport e tecnologia per attrarre nuove generazioni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “I grandi eventi sportivi rappresentano un volano decisivo per lo sviluppo della nautica e della vela, contribuendo anche ad avvicinare le nuove generazioni al settore”. È quanto ha affermato Susanna Vitulano, Cfo di Italia Yachts, intervenendo alla Convention Satec 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano. 

“L’ausilio dei grandi eventi incide tantissimo e può essere un importante propulsore per la crescita della nautica e della vela – ha spiegato Vitulano – è necessario investire nella formazione e nella diffusione della cultura del mare fin dall’infanzia”. 

“Bisogna iniziare dai più piccoli – ha aggiunto – abbassando le barriere di accesso e investendo sulla formazione per far crescere sia gli armatori sia i giovani che possono entrare nella filiera”. Vitulano ha richiamato il ruolo di eventi internazionali come l’America’s Cup e dei successi della vela olimpica italiana come strumenti di promozione. “La vela sta cambiando anche dal punto di vista tecnologico e questo permette ai giovani di avvicinarsi a uno sport non solo legato alla tradizione e al mare, ma anche all’innovazione e alla tecnologia”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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