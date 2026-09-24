Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Nations League, oggi Olanda-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Big match nella prima giornata di Nations League. Oggi, giovedì 24 settembre, l’Olanda ospita la Germania – in diretta tv e streaming – nella nuova edizione della competizione per Nazionali, che domani vedrà impegnata l’Italia contro il Belgio all’Olimpico. Esordio per i nuovi ct: Jurgen Klopp sulla panchina tedesca e Xavi su quella olandese. 

 

La sfida tra Olanda e Germania è in programma oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Aké; Reijnders, Gravenberch, Koopmeiners; Malen, Gakpo, Lang. Ct. Xavi 

Germania (4-3-3): Nubel; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Karl, Nmecha; Musiala, Havertz, Schade. Ct. Klopp 

 

Olanda-Germania sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. La partita si potrà seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

CIMITERO DEL VERANO

CIMITERO DEL VERANO CINEMATOGRAFICO: SABATO 4 MAGGIO

29 Aprile 2024

Inquinamento del Mar Tirreno nella zona antistante la città di Rosignano: è storia antica: Documento ARPAT del 2007 conferma il rischio per l’ambiente

9 Settembre 2017

Aprilia, il 23 aprile la Giornata della Legalità

13 Aprile 2018

Anzio, virus influenzale “chikungunya”: al via interventi mirati nelle aree pubbliche e private del territorio

20 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno