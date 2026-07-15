Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Nations League, Italvolley ko al tie-break con il Giappone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
L’Italvolley incassa la prima sconfitta nella Pool 9 della Volleyball Nations League, in corso all’Asue Arena di Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L’Italia è stata infatti superata 2-3 (26-26, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15) dopo essersi aggiudicata il primo e quarto set set, al termine di una gara intensa, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, che hanno regalato spettacolo agli oltre 10.000 spettatori presenti, facendo registrare il tutto esaurito. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota nove vittorie, mentre l’Italia resta ferma a cinque successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani 16 luglio alle ore 8.30 italiane, per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. La formazione belga è stata superata 3-0 da Cuba nel match d’esordio. La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn e in streaming su Vbtv.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gardaland

La nuova stagione continua a riscuotere successo: standing ovation per lo show !MPOSSIBILE al Gardaland Theatre

19 Aprile 2024
Anzio e Nettuno

Senato: è morto Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio

3 Marzo 2023

Vannacci indagato per peculato e truffa. Il generale: “Non commento ispezioni di servizio”

24 Febbraio 2024

Sonego fuori dagli Australian Open, ko con Alcaraz in quattro set

18 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno