Natale, Codacons lancia campagna a tutela del Made in Italy

In occasione del Natale il Codacons lancia oggi la campagna nazionale “Mangia sano tutto italiano” in difesa dei nostri prodotti alimentari di qualità, invitando i consumatori alle prese con gli acquisti per pranzi e cenoni delle feste a scegliere il “Made in Italy” prediligendo le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

Si tratta di una concreta operazione di rilancio della qualità dei prodotti italiani che mira ad informare i consumatori circa la possibilità di mangiare bene e a costi ridotti scegliendo prodotti della filiera corta, aiutando così anche le tante piccole imprese del settore e sostenendo l’economia italiana – spiega Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons – Con tale campagna invitiamo i cittadini a scegliere solo prodotti italiani da mettere in tavola in occasione del cenone della Vigilia e del pranzo di Natale, leggendo attentamente le etichette di frutta, verdura, carne, pesce, formaggi, bevande, ecc. per verificare la provenienza di ciò che si acquista e si mette in tavola: mangiare italiano non vuol dire solo mangiare meglio, ma anche sostenere migliaia di piccoli coltivatori, allevatori e produttori che realizzano eccellenze invidiate in tutto il mondo, e che mai come quest’anno sono schiacciati dalla crisi legata al caro-energia.