Città più fresche, il progetto Mirificus dimostra l’efficacia di verde e depavimentazione

(Adnkronos) – Il progetto Mirificus (Monitoraggio degli interventi di riforestazione per l’isola di calore urbana tramite i satelliti), promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibe) in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), ha analizzato l’impatto di interventi strutturali sul microclima cittadino. Attraverso simulazioni avanzate condotte nelle aree di Settecamini a Roma e Mercafir/Piazza Artom a Firenze, la ricerca ha dimostrato come la combinazione di nuove coperture vegetali, piantumazione di alberi e utilizzo di pavimentazioni a bassa ritenzione termica possa determinare un calo delle temperature superiore ai 4°C nelle ore centrali della giornata. Il raffreddamento, che si mantiene stabile intorno ai 2°C su base giornaliera, evidenzia la capacità delle soluzioni basate sulla natura di modificare in modo persistente le condizioni termiche locali.

Lo studio ha analizzato il cosiddetto “DNA climatico” delle città, investigando come la densità edilizia, l’altezza degli edifici e la qualità dei materiali costruttivi influenzino la distribuzione del calore. I dati raccolti mostrano differenze significative tra zone cementificate e aree dotate di boschi urbani, con variazioni termiche che possono superare i 9°C.

Michele Munafò, responsabile del progetto per Ispra, ha sottolineato l’efficacia dei risultati ottenuti: “I risultati di Mirificus ci dicono una cosa molto semplice: possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che gli interventi adottati nei due casi studio riducono le temperature fino a 4 gradi”.

La componente tecnologica del progetto poggia sull’integrazione di dati satellitari e strumenti operativi a supporto delle amministrazioni locali. Attraverso la piattaforma WebGIS e una Web App basata su Google Earth Engine, i tecnici e i decisori pubblici possono consultare mappe interattive e indicatori di stress termico per l’intero territorio nazionale.

Marco Morabito del Cnr-Ibe, coordinatore dell’iniziativa, ha evidenziato l’importanza del supporto scientifico nella gestione urbana: “Mirificus dimostra come i dati satellitari possano trasformarsi in strumenti operativi a supporto delle pubbliche amministrazioni, per contrastare gli effetti del caldo e rafforzare la resilienza nelle città, permettendo di intervenire in modo mirato sulla struttura dei quartieri”. Il monitoraggio sistematico, che ha coperto l’archivio storico delle temperature superficiali dal 2013 al 2023, fornisce dunque le basi empiriche necessarie per pianificare interventi di forestazione urbana mirati, ottimizzando l’allocazione delle risorse per la mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico e il miglioramento del benessere collettivo.

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