Natale, Cinecittà World: fino al 7 gennaio grande villaggio tra luminarie e mercatini

(Adnkronos) – È iniziato il conto alla rovescia per il 25 dicembre e Cinecittà World dà il benvenuto ufficiale al Natale con un grande Christmas Party pieno di amici, famiglie con bambini e volti noti dello spettacolo. Fino al 7 gennaio il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si trasforma in un grande Villaggio di Natale con 12 attrazioni a tema, percorsi di luminarie, mercatini che offrono idee regalo e prelibatezze tipiche del periodo, in attesa del Capodanno più grande d’Italia con 10 feste in una sola location e grandi nomi tra cui Achille Lauro, Guè Pequeno, Corona, Pago e altri. Sulla Christmas Street vestita a festa si respira la magia del Natale a New York, e a dare il benvenuto agli ospiti sono elfi e creature magiche che accompagnano Santa Claus, pronto a scattare una foto ricordo nella Casa di Babbo Natale. Ad aprire il Natale delle meraviglie anche un momento benefico alla presenza dell’alta rappresentanza di forze armate e forze dell’ordine: l’ad del Parco Stefano Cigarini ha consegnato un assegno simbolico del valore di 62.314 euro, frutto dei proventi della manifestazione 'Viva l’Italia', a favore degli enti assistenziali familiari interforze. Tra neve e magia cinematografica, il viaggio natalizio continua con Gocce di Cinema, grande schermo ad acqua con le proiezioni delle scene più belle dei film di Natale e il Regno del Ghiaccio, l’unico snow park al coperto d’Italia con neve e ghiaccio veri tutto l’anno, dove sfidare i compagni di avventure a Palle di neve, a bordo di gommoni tuffandosi da scivolone, precipitare senza freni tra le curve di kamikice o pattinare nella grande pista di ghiaccio. Per i bambini che vogliono consegnare i doni con Santa Claus c’è I-Fly, la Montagna Russa di Babbo Natale, un roller coaster virtuale, con cui si vola lontano nel cielo…rimanendo a soli 30cm da terra. Ricco il palinsesto degli eventi di Natale con Lee Ryan & Simon Webbe dei Blue, storica boy band britannica degli anni 2000, special guests del 16 Dicembre per una serata tutta anni ‘90, gli spettacoli resident Christmas Show e Gangs of Christmas e la grande produzione Christmas on Ice in scena dal 25 Dicembre al 7 Gennaio nel nuovissimo Palastudio di Cinecittà World. Lo storico spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio, con 2 repliche alle 16.30, 18.30 e serali, vedrà in scena oltre 50 artisti e performer di livello nazionale e olimpionico come Nicol Della Monica: un’ora di magia sulle più amate musiche di Natale. Immancabile anche la tradizione che trova spazio con il presepe del cinema allestito nel padiglione Cinetour dall’8 dicembre e la santa messa nel parco la mattina del 25 dicembre, a cui seguirà il pranzo di Natale. “Anche quest’anno regaleremo l’ingresso al Parco il giorno di Natale” spiega l’amministratore delegato Stefano Cigarini “E’ il nostro regalo per le famiglie che non se lo possono permettere e vogliono regalare una giornata da sogno ai loro bambini”. Basta registrarsi sul sito www.cinecittaworld.it Il 31 dicembre arriva a Cinecittà World la più grande festa di Capodanno di Roma: un villaggio del divertimento dalle 18 alle 6 di mattina con 40 attrazioni, 8 cene, cenoni e cene spettacolo, 6 spettacoli dal vivo, 10 stage musicali, grandi artisti e guest star. Cinecittà World è aperto tutti i weekend, vacanze e festivi dalle 11 alle 19. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)

