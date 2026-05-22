Nasce Catawiki Live, le aste online da oggi sono anche in diretta streaming

(Adnkronos) – In collaborazione con Catawiki:

Catawiki, il principale marketplace online per oggetti speciali, annuncia oggi il lancio di Catawiki Live, una nuova funzionalità che introduce lo streaming in diretta nelle aste online. Durante gli ultimi 90 minuti di aste selezionate, i venditori possono presentare gli oggetti in diretta, rispondere alle domande e interagire con gli acquirenti mentre le offerte si susseguono in tempo reale. Il live streaming aggiunge un nuovo livello di interazione alle aste di Catawiki, in cui oltre 100.000 oggetti speciali vengono offerti ogni settimana a milioni di acquirenti e venditori in tutta Europa. Gli oggetti vengono messi all’asta come di consueto dando ai collezionisti il tempo di scoprirli, seguirli e fare offerte prima che gli ultimi 90 minuti si trasformino in una diretta streaming gestita dal venditore.

Gli acquirenti possono vedere l’oggetto presentato in tempo reale, fare domande e ottenere maggiori informazioni prima di fare un’offerta, mentre i venditori hanno a disposizione un modo più coinvolgente per valorizzare gli oggetti speciali, raccontarne la storia e stimolare l’interesse nella fase più emozionante dell’asta. Chi non segue la diretta può comunque fare offerte come di consueto e come per tutti gli oggetti, anche quelli presenti su Catawiki Live vengono valutati e selezionati da esperti interni.

Con questo lancio, Catawiki si inserisce nel trend del live shopping, un formato in rapida crescita che si prevede supererà 1.000 miliardi di dollari entro il 2026 . La tendenza è in gran parte guidata dalle generazioni più giovani, alla ricerca di esperienze che combinino intrattenimento, autenticità e interazione in tempo reale, con il 15% della Gen Z che dichiara di guardare il live shopping una volta a settimana.

La funzionalità ha debuttato nella categoria delle carte Pokémon, uno dei mercati di collezionabili in più rapida crescita in Europa, con un valore di circa 12,5 miliardi di euro nel 2025, e una delle cinque categorie più in trend su Catawiki, con vendite globali sulla piattaforma in aumento del 70% su base annua nel 2025, trainate principalmente da una community più giovane: il 60% degli acquirenti e oltre il 50% dei venditori è nato dopo il 1990. Dopo il debutto nel segmento delle carte Pokémon, il formato si sta ora espandendo anche al mondo delle figurine sportive.

I primi risultati indicano già un forte potenziale. Catawiki Live ha finora attirato centinaia di spettatori per ogni diretta. Nelle aste che utilizzano questo formato, un oggetto venduto su quattro è stato aggiudicato tramite lo streaming live, registrando inoltre un numero di offerenti per oggetto superiore alla media della piattaforma. Catawiki prevede di espandere il formato live ad altre categorie, tra cui Moda e Giocattoli, introducendo al contempo nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente.

“Stiamo osservando un chiaro cambiamento nel modo in cui le persone vogliono acquistare e collezionare. Sempre più spesso si orientano verso esperienze che risultano più immediate, più interattive e più basate sulla community. Le aste Catawiki sono già di per sé coinvolgenti: le persone seguono le offerte, decidono quanto vale per loro un oggetto e partecipano all’emozione dei momenti finali. Con Catawiki Live, sviluppiamo ulteriormente questo aspetto aggiungendo più interazione e un senso di comunità ancora più forte. È un modo entusiasmante per avvicinare milioni di persone in tutta Europa alle categorie che amano, rispondendo al tempo stesso alla crescente domanda delle generazioni più giovani per esperienze di acquisto più immersive e social”, ha dichiarato Genevieve Tearle, General Manager Collectables di Catawiki.

Le aste live sono ora un appuntamento quotidiano su Catawiki, con due dirette al giorno. Tra i prossimi highlight, domenica 24 maggio è prevista un’asta speciale di carte Pokémon dal valore complessivo stimato di oltre 100.000€. L’oggetto più prezioso è una Poncho Pikachu Charizard 208/XY-P – Pokémon – PSA 10, stimata tra 16.000€ e 19.000€, parte dell’asta Catawiki Live: il meglio delle carte esclusive Pokémon UNC · senza prezzo di riserva, ospitata da UNC Pokémon.

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