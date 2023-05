Napoli. Tutto rinviato per lo scudetto

LECCE-UDINESE 1-0

Vittoria fondamentale per il Lecce in casa contro l’Udinese per 1-0 che permette ai pugliesi di salire un po’ di più in classifica e allontanarsi, solo momentaneamente dalla zona calda della classifica.

Il gol vittoria arriva al 60mo su calcio di rigore trasformato da Strefezza per un atterramento in area di Gendrey da parte di Udogie

SPEZIA-MONZA 0-2

Il Monza fa bottino pieno anche in terra ligure dove piega 0-2 lo Spezia. Al 20mo va in vantaggio con un gol dell’ex Ciurria con un bellissimo sinistro da fuori area che va a insaccarsi sul secondo palo.

Molte le occasioni avute dallo Spezia e tante le possibilità di segnare ma arriva il raddoppio dei ragazzi di Palladino nei minuti di recupero con Carlos Augusto che arriva come un treno in area dal setore di sinistra e infila con un tiro forte Dragowski chiudendo definitivamente la gara.

Continua la crisi dello Spezia che adesso inizia a navigare in acque pericolosissime.

ROMA-MILAN 1-1

Un punto per uno che non serve a nessuno. Roma e Milan all’Olimpico per cercare di lottare per un posto tra le prime quattro, ma si pestano i piedi a vicenda terminando sull’1-1 la partita con i gol arrivati entrambi negli ultimissimi minuti di gioco con Abraham che porta in vantaggio la Roma al 93mo ma che viene clamorosamente raggiunta al 97mo minuto da un gol di Saelemaekers che rimette tutto sul risultato di parità.

Giallorossi e rossoneri appaiati a 57 punti al quarto posto

TORINO-ATALANTA 1-2

Dopo una mezz’ora di torpore assoluto arriva il vantaggio dell’Atalanta con Zappacosta che al 33mo minuto porta in vantaggio gli ospiti con un tiro scoccato quasi dalla linea di fondo e che si infila tra palo e portiere sorprendendo l’estremo difensore granata Milinkovic Savic, il tutto tra le imprecazioni di Juric.

Ma al 74mo la rimette in carreggiata il solito Sanabria che trasforma in rete una respinta di Sportiello su un tiro di Miranchuck.

All’87mo arriva un gol strepitoso di Zapata che porta in vantaggio i nerazzurri, Il colombiano dribbla un avversario ed entra in area di rigore dalla sinistra da dove scocca una bordata verso la porta del Torino e che lascia di stucco Milinkovic Savic che non può opporsi, L’Atalanta vince dunque nei minuti finali di una gara tutt’altro che attraente ma che comunque rilancia l’Atalanta al sesto posto a due punti dalla Roma mentre per il Torino si tratta di una sconfitta totalmente indolore per la classifica

INTER-LAZIO 3-1

Inter va in vantaggio al 27mo con Mikhitarian ma la rete viene annullata per fuorigioco. La Lazio però non sta a guardare e passa in vantaggio con Felipe Anderson su assist di Luis Alberto.

Nella ripresa l’inter pareggia con Lautaro che si libera di un avversario e lascia partire un missile all’angolino basso di sinistra.

All’82mo l’Inter raddoppia con Gosens su assist di Lukaku. Ma piove sul bagnato per la Lazio perché al 90mo arriva anche il 3-1 sempre con Lautaro Martinez.

CREMONESE-VERONA 1-1

La Cremonese è alla ricerca disperata di vittorie per tentare di raggiungere una quasi impossibile salvezza. I padroni di casa vanno in vantaggio al nono minuto grazie a una papera clamorosa di un difensore del Verona che serve involontariamente Okereke, la Cremonese va in vantaggio,

Al 75mo Simone Verdi trova il gol del pareggio per il Verona con una splendida realizzazione agganciando un cross millimetrico in area e battendo il portiere avversario.

NAPOLI-SALERNITANA 1-1

Il Napoli si arena in casa per 1-1 contro la Salernitana. Era l’occasione per i padroni di casa di chiudere la pratica scudetto ma gli azzurri non riescono ad avere la meglio della Salernitana.

Al 63mo va in vantaggio il Napoli con un colpo di testa incrociato di Oliveira su un traversone dalla bandierina ma il capolavoro arriva sui piedi di Dia che realizza un gol alla Di Maria. Entra in area dalla destra e con un sinistro largo sul secondo palo batte Meret, Tutto rinviato per il Napoli che sicuramente mercoledì andrà a vincerlo a Udine.

SASSUOLO-EMPOLI 2-1

E’ Cambiaghi a portare in vantaggio l’Empoli all’8vo minuto che al termine di un’azione personale entra in area e batte imparabilmente Consigli.

All’83mo il Sassuolo perviene al pareggio con Berardi che trasforma un passaggio ricevuto in profondità, ma proprio nei minuti di recupero arriva il raddoppio dei padroni di casa sempre con Berardi su calcio di rigore.

FIORENTINA-SAMPDORIA 4-0

Tutto facile per la Fiorentina che travolge al Franchi la Sampdoria. Nei minuti di recupero del primo tempo, la Fiorentina riesce a portarsi in vantaggio con uno dei suoi giocatori più forti; Castrovilli che calcia al volo di destro un traversone di Biraghi.

Il raddoppio arriva nella ripresa con Dodò al 62mo e poi il terzo gol lo realizza Duncan 4 minuti dopo. Al 76mo ci pensa Kouame a siglare il poker. Ma la Fiorentina non ha nessuna pietà e dà il colpo di grazia ai blucerchiati al minuto 88 con il quinto gol di Terzic.

BOLOGNA-JUVENTUS 1-0

Calcio di rigore per il Bologna che arriva prestissimo per un discutibile fallo di Danilo su Orsolini ed è lo stesso Orsolini a trasformare il penalty che porta in vantaggio i felsinei.

Anche i bianconeri si vedono concedere un penalty per fallo su Milik sulla linea dell’area di rigore ma questa volta il polacco tira un rigore orribile, Il polacco fa un passo di danza e praticamente passa a Scorupski che blocca la sfera a terra.

Sia Juve che Bologna, nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni da gol, soprattutto con Fagioli e Milik per i bianconeri e con Barrow e Orsolini per i padroni di casa, ma a riposo ci si va col risultato di 1-0 per il Bologna.

Nella ripresa si vede un’altra Juve grazie anche all’ingresso in campo di Iling Junior e al 60mo Milik si fa perdonare siglando la rete del pareggio con un diagonale di sinistro che si infila alla sinistra di Skorupski.

E’ stata la saga delle occasioni sprecate, dei gol mancati e dei grandi rimpianti. La Juve resta al terzo posto e non vede l’ora che termini il campionato con un occhio alla semifinale di Europa League in programma la prossima settimana.