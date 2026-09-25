Napoli traccia la rotta per un’Italia attiva, Abodi e 3mila studenti aprono il villaggio ‘#BeActive’

(Adnkronos) – Racchette, canoe, tatami, una parete d’arrampicata e piste da curling spuntano tra i platani della Villa Comunale di Napoli: da questa mattina, a due passi dalle vele dell’America’s Cup, 3.000 studenti hanno invaso pacificamente il lungomare per provare, gratis e per la prima volta, decine di sport diversi. È così che ha preso il via il #BeActive MultiSport Village, l’evento principale della Settimana Europea dello Sport, inaugurato alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Ad accogliere Abodi centinaia di ragazzi delle scuole partenopee intenti a provare le 30 diverse discipline sportive, sotto la guida dei tecnici delle diverse Federazioni Sportive Nazionali e degli enti coinvolti. Assieme a loro anche gli Ambassador e i membri del team Illumina di Sport e Salute, dalla campionessa olimpica Francesca Lollibrigida, a Manuel Bortuzzo, dai ‘napoletani’ Pino Maddaloni e Sandro Cuomo, sino a Valerio Vermiglio e Alessia Filippi.

La scelta di Napoli come sede del Main Event nazionale non è casuale: la concomitanza con le regate preliminari dell’America’s Cup ha permesso di unire un grande evento sportivo internazionale alla promozione di tutte le discipline e alla diffusione della cultura sportiva e dell’attività fisica tra i cittadini, in coerenza con il claim dell’edizione 2026, ‘#BeActive Your Way: No pressure, no judgement’. Il villaggio multisportivo di Napoli, che sarà aperto gratuitamente dalle 9 alle 18 fino al 27 settembre, è solo una delle 1.000 iniziative che in questi giorni animano l’Italia nell’ambito della Settimana Europea dello Sport, promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani e coordinata dal Dipartimento per lo Sport, con Sport e Salute che ne cura l’attuazione operativa su tutto il territorio nazionale. Tra questi anche un altro villaggio multisportivo, allestito a Viterbo. Domani, dopo le 18, scatterà in tutta Italia la #BeActive Night, con diverse attività previste negli Spazi Sport Illumina di Genova, Cologno Monzese, Trapani, Pomezia, Rieti e Guidonia. A Napoli la Federazione Italiana Vela porterà i partecipanti in mare con un imbarco sugli RSFava dal Caivano Hub sulla Spiaggia della Mappatella, in collaborazione con i circoli velici campani, per una regata al tramonto fino alle 20; in contemporanea, si svolgerà l’iniziativa ‘Sui Cammini di Francesco’, una camminata urbana con partenza da piazza della Vittoria sino al complesso monumentale di Santa Chiara. La serata si chiude in musica, dalle 20 alle 23, in Piazza del Plebiscito con il charity show ‘Una serata di stelle per Pupi’, dove all’ingresso principale ci saranno attivazioni sportive dedicate a BeActive.

“Abbiamo voluto fortemente legare questo evento con questo secondo round di regate preliminari di America’s Cup in programma a Napoli, per sostanziare e dare attuazione al principio dello sport per tutti, così come recita il comma 7 dell’articolo 33 della nostra Costituzione. Vedere questa mattina migliaia di ragazze e ragazzi campani muoversi, provare 30 discipline sportive, sorridere fianco a fianco con tecnici e atleti olimpionici e paralimpici, è la dimostrazione più bella di cosa significhi la Settimana Europea dello Sport – ha dichiarato Abodi – Lo slogan ‘BeActive your way’ prende vita proprio in momenti come questo: ciascuno trova il proprio modo di essere attivo, senza pressioni, senza giudizi e senza ansia da prestazione. Continueremo a lavorare perché lo sport in tutte le sue forme diventi parte costante della quotidianità di tutti i cittadini, a partire dalle scuole e dalle periferie urbane e sociali”. “Questa è la dimostrazione di quanto lo sport sappia unire – ha invece Mezzaroma –. Migliaia di studenti che hanno aperto insieme a noi il villaggio promosso nell’ambito della Settimana Europea dello Sport, in una cornice straordinaria come quella delle regate preliminari dell’America’s Cup. È questo quanto ci chiede di fare il Governo: portare lo sport dentro la vita quotidiana delle persone, a Napoli e in tutta Italia, dove in questi stessi giorni sono promossi circa mille appuntamenti. Un impegno che si amplia con le attività previste negli spazi Sport Illumina già attivi”.

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