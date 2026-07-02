Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Aleotti: “Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Se ci guardiamo intorno, vediamo che il mondo avrebbe bisogno davvero di fair play, avrebbe bisogno di valori veri perché altrimenti non c’è più niente che ci guida nella vita. Per noi è importante celebrare il fair play e i valori del fair play nello sport. E cerchiamo in qualche modo di sostenere questi valori sempre nella vita, sia lavorativa che privata. Il fair play è un faro che ci guida nel nostro operato”. Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board del Gruppo Menarini, in occasione della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che si celebra a Firenze. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

I bambini italiani mandano doni di Natale agli orfani di Mariupol

8 Dicembre 2023

L’ex principe Andrea e le e-mail controverse, Buckingham Palace sapeva da 6 anni

30 Maggio 2026

Meteo, Italia divisa a metà: forti temporali al Nord, soleggiato al Centro-Sud

2 Giugno 2026

A Pechino una mostra sull’aerospazio del futuro con il Progetto Nantianmen

13 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno