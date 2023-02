Fisio fit

Napoli sempre più in fuga che ormai è definitivamente irraggiungibile. Al secondo posto c’è solo l’Inter che però ha un gap praticamente incolmabile di tredici punti dalla capolista.

I partenopei passano in scioltezza a Spezia imponendosi 0-3 sui liguri con doppietta di Osimehn e un gol dei georgiano Kvaratskhelia che è colui che ha aperto le marcature all’inizio della ripresa.

Un Torino che sta dimostrando di mantenere un passo abbastanza regolare, piega in casa propria l’Udinese per 1-0 con un gol di Karamoh al 49mo.

Inaspettato e grave passo falso interno della Fiorentina che viene sopraffatta dal Bologna per 1-2, Il Bologna apre le marcature con Orsolini dagli 11 metri al 14mo minuto e poi i viola si pareggiano cinque minuti dopo con Saponara al 19mo. Ci pensa però Posch in apertura di secondo tempo a completare la rimonta per i felsinei che passano osì al Franchi.

Si risolleva il Lecce che va a vincere a Cremona per 0-2 con due nel giro di dieci minuti: Baschirotto al 58mo e Strefezza al 69mo. La Cremonese continua a restare a secco di vittorie in questo campionato, pur essendo clamorosamente riuscita a eliminare in Coppa Italia Napoli e Roma.

Vita facile per la Roma che in pochi minuti a inizio partita, ha la meglio sull’Empoli messo sotto per 2-0 con reti di Ibanez e Abraham al 2′ e al 5′ sempre sugli sviluppi da calcio d’angolo.

Colpo grosso del Sassuolo che batte inaspettatamente l’Atalanta 1-0 tra le mura amiche con gol di Laurientee al 55mo minuto. Oltre alla sconfitta, i bergamaschi rimediano anche l’espulsione del centrocampista Maehle.

Nel derby della Madonnina, l’Inter ha di nuovo la meglio sui cugini rossoneri imponendosi per 1-0 co un colpo di testa di Lautaro su cross da calcio d’angolo. Con questa ennesima sconfitta, il Milan certifica in via definitiva l’addio alla corsa scudetto.

La Lazio viene fermata a Verona sull’1-1. Il calcio superiore di Sarri ha impattato anche a Verona perdendo l’occasione di rafforzare la sua posizione in classifica in ottica qualificazione Champions non riuscendo così ad agganciare la Roma. Un’occcasione persa che potrà costare molto caro. Gli aquilotti la sbloccano per primi con Pedro al 45mo ma vengono raggiunti pochi minuti dopo da Ngonge.

Pareggio 2-2 tra Monza e Sampdoria dove il Monza agguanta il pareggio al 96mo con un calcio di rigore frutto di una palese recita di Petagna che appena sfiorato si getta a terra ingannando Chiffi che si rivela ancora una volta un arbitro estremamente scarso. Per la Sampdoria va a segno due volte Gabbiadini e il primo gol del Monza è realizzato da Petagna.

Domani sera la giornata di campionato si concluderà col posticipo Salernitana-Juventus all’Arechi. La Juventus dovrà vincere per forza per non restare impantanata in una palude pericolosa e soprattutto perché perdendo verrebbe scavalcata proprio dai campani.