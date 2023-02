Il costo dei parcheggiatori abusivi a Napoli é di 20€ con foto panoramica diventa ” extra “.

Fisio fit

I parcheggiatori abusivi a Napoli guadagno meglio di un operaio a fine mese

I parcheggi, ormai, si sa é diventato più ostico trovarli ed é una vera scocciatura girare a vuoto. Ma in quel di Napoli, il problema non sussiste, no, perché il parcheggiatore ABUSIVO a Napoli pensa a tutto, ma proprio tutto! Certo il costo non é abbordabile e, costa la bellezza di 20€. Volendo annoverare la Città Partenopea bisogna estrarre un ” extra “. Non si é abbatte quel muro di omertà denunciando per paura di ritorsioni continuando a Pagare. I militari dell’Arma, in una vasta operazione durata per tutta la serata di sabato, hanno setacciato i quartieri di Chiaia, Posillipo, Fuorigrotta e Bagnoli, quelli cioè dove gran parte della movida cittadina si sposta nel fine settimana.

Tariffe folli dei parcheggiatori abusivi

Verte una vera e propria “colonizzazione” in 200 metri di strada davanti alle vetrine di locali notturni, trasformando la strada in un parcheggio privato. Succede nella zona di COROLLO, e per gli scooter la cifra cambia 10€; auto 20€ ” a piacere “, invasi anche i marciapiedi.

A via Petrarca controlli per un ” extra “

Controlli in viale Augusto di Fuorigrotta e, a Posillipo in via Petrarca. I parcheggiatori, in quella zona dato il bel panorama per una foto che ritraeva tutto chiedevano un extra. In totale sono stati denunciati 16 parcheggiatori abusivi (10 a Coroglio, 4 a Posillipo, 2 a Fuorigrotta). Il costo dei parcheggiatori abusivi a Napoli é di 20€ con la foto panoramica diventa ” extra “..