Napoli, allarme bomba su nave per Cagliari: passeggeri evacuati

(Adnkronos) – Allarme bomba su una nave della Grimaldi Lines che avrebbe dovuto salpare alle ore 19 per Cagliari dal porto di Napoli. L'imbarcazione è tuttora bloccata in porto. La conferma arriva all'Adnkronos da una fonte della compagnia di navigazione. L’allarme è scattato dopo una telefonata effettuata da una cabina telefonica giunta ai vigili del fuoco. Dall’altra parte un uomo che avrebbe riferito di aver sentito parlare delle persone che discutevano della presenza di una bomba sulla nave (Europa Palace) per Cagliari. Il pacco sospetto sarebbe stato rinvenuto, secondo le prime ricostruzioni, nel cunicolo del garage della nave. Grimaldi Lines fa sapere che la situazione al momento è tranquilla, i passeggeri sono stati fatti scendere prontamente dalla nave, così come l'equipaggio, mentre è al lavoro l'unità cinofila della Polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

