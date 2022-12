Myllennium Award 2023: apre la call alla ricerca dei talenti under 30

Si scrive Myllennium Award, si legge “Premio al talento delle nuove generazioni”. Da oggi fino al prossimo 8 maggio riapre le porte la nona edizione del primo premio generazionale in Italia per chiamare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni a misurarsi con le proprie capacità, inclinazioni e ambizioni.

Il desiderio di realizzare una startup, quella storia da scrivere in un libro, la vena da giornalista fin da piccolo, il pallino della musica, la creatività dell’artista di strada. Come posso far emergere le mie capacità? In che modo valorizzare al meglio il mio progetto? La mia idea può diventare un lavoro? Le risposte a queste e molte altre domande sono (anche) nei numeri del Myllennium Award, con 4.800 partecipanti, ben 274 talenti premiati in tutta Italia e oltre 1 milione di euro in denaro e opportunità professionali finora riconosciuti.

Merito e talento guideranno le 10 sezioni in gara: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Street art e rigenerazione urbana “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Dual Career “MySPORT”, Imprenditoria sociale “MySOCIALIMPACT” e la sezione ad honorem Arti e maestranze “MyBRICKS”.

In palio premi in denaro e opportunità concrete nel mondo del lavoro e della formazione, con Master e stage retribuiti, produzioni musicali, cinematografiche e pubblicazioni di saggi.

A valutare i progetti sarà un Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport.

Il nuovo bando è online ed è possibile partecipare presentando la propria candidatura sul sito del Myllennium Award.

“Siamo pronti a questa nona sfida che vedrà tantissimi ragazze e ragazzi misurarsi con il proprio talento” – ha commentato Paolo Barletta, Presidente del Myllennium Award. “Myllennium Award significa aprirsi una strada verso il futuro, e solo e soltanto attraverso la valorizzazione del merito dei candidati. Vedere rinnovato l’impegno e l’entusiasmo delle nuove generazioni sarà per noi motivo di grande spinta e voglia di migliorarci, cerchiamo di trasmettere i giusti valori alle giovani promesse, spronandole a fare del loro meglio e allo stesso tempo dando loro opportunità concrete, consigli utili per guidarli e seguirli nella crescita, accogliendo i loro dubbi e le loro tante lecite domande. Se i giovani dimostrano il loro valore, è compito nostro, delle generazioni già realizzate abbattere i pregiudizi e le barriere di ascolto per favorirne il talento e la crescita. Invito quindi tutti i ragazzi a candidarsi al Myllennium Award con i loro progetti, con l’augurio che sarà il primo mattone per le loro carriere future”.