Musetti, problema fisico contro Cerundolo: rischio ritiro agli Internazionali?

(Adnkronos) – Giallo Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026, si ritira per infortunio? Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, in una partita condizionata anche da un problema fisico accusato da Musetti, che già era entrato in campo, proprio come successo contro Mpetshi-Perricard all’esordio, con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra.

Durante il corso del match, soprattutto nel secondo set, Musetti ha cominciato a sentire forte dolore proprio alla gamba fasciata, lamentandosene più volte con il suo angolo. “Non riesco a girarmi più di così”, ha detto al suo allenatore l’azzurro nel corso della partita, facendo capire che il problema si stava acuendo. In più fasi Musetti è sembrato sulle gambe e incapace di muoversi liberamente, condizione che non faceva ben sperare soprattutto considerando l’infortunio patito agli Australian Open e il Roland Garros alle porte.

“Faccio fatica a parlare”, ha detto Musetti dal Centrale, in lacrime al termine della partita, “non sapevo se scendere in campo o meno, la condizione fisica è quella che è, ma alla fine ce l’ho fatta. Ho giocato solo di braccio, la condizione fisica era quella che era e stamattina ero ancora indeciso sul giocare o meno. Le gambe erano finite, però sono riuscito a portarla a casa e questa è la cosa importante. Adesso l’unica cosa da fare è pensare alla prossima partita. Voglio tranquillizzare tutti, queste sono lacrime di felicità”.

Musetti ha confermato i suoi problemi fisici in conferenza stampa: “Non sentendomi al meglio stamattina, se fossi stato in un altro torneo non sarei sceso in campo e non avrei preso determinati rischi. Non mi sento al 100% da qualche giorno e non so cosa sia”, ha detto in conferenza stampa, “oggi non era il dolore che avevo sentito negli ultimi giorni dove ho la fasciatura, ma forse era più un discorso legato alla tensione e allo stress emotivo che mi ha portato ad avere qualche crampo. Sono riuscito a chiudere la partita prima che la situazione peggiorasse”.

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