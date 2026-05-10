Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Barcellona-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tempo di Clasico in Liga. Oggi, domenica 10 maggio, il Barcellona ospita il Real Madrid – in diretta tv e streaming, in chiaro – nella 35esima giornata del campionato spagnolo. La squadra di Flick arriva al match del Muntjuic dopo la vittoria esterna contro il Getafe, mentre quella di Arbeloa, che in settimana ha dovuto affrontare il caso scoppiato dopo la rissa Valverde-Tchouameni, ha battuto l’Espanyol a domicilio nell’ultimo turno. In classifica i blaugrana sono a quota 88 punti, a ben 11 distanze dai Blancos. 

 

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Cubarsì, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick 

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Thiago Pitarch, Bellingham, Camavinga; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa 

 

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili su smart tv, ma anche in chiaro su Rete4. Il match si potrà seguire in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Lido di Ostia, cambio al comando della scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza

6 Febbraio 2018

Trump “Minacce alla mia vita da parte dell’Iran”

25 Settembre 2024

Ue, Menesini “Serve un piano europeo per la sicurezza idrica”

4 Marzo 2026

Virginia Sanjust a processo per estorsione e furto: denunciata dalla sorella

21 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno