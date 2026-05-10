Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Musetti-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l’argentino Francisco Cerundolo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard al secondo turno del torneo ‘di casa’, mentre Cerundolo ha superato il cileno Alejandro Tabilo. 

 

La sfida tra Musetti e Cerundolo è in programma oggi, domenica 10 maggio, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con il parziale fermo sul 2-2. Nell’ultimo incrocio a trionfare è stato Cerundolo, che si è imposto in due set nei playoff di Coppa Davis. 

 

Musetti-Cerundolo sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cina-Italia, a Guizhou un torneo di calcio apre nuovi orizzonti negli scambi

24 Marzo 2026

Maltempo a Pomezia: nonostante il codice arancione, scuole aperte domani 29 ottobre

28 Ottobre 2018

Matteo Bassetti contro Le Iene: “Non siete medici, basta”

22 Novembre 2023

Califano, da Diaco i complimenti a Leo Gassman: “Straordinario, mi ha commosso”

12 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno