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Musetti: “A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Reduce da un buon torneo a Barcellona e atteso al Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti che ha preso parte ai Laureus Awards a Madrid, guarda già anche a Roma con ambizione e lucidità. Il tennista azzurro parla del momento positivo, del rapporto con il pubblico italiano, delle condizioni di Carlos Alcaraz e della crescita del movimento azzurro, con un pensiero su Jannik Sinner e sull’amico Flavio Cobolli. Musetti, dopo il bye al primo turno, debutterà a Madrid molto probabilmente contro Hurkacz, non certo un inizio soft, viste anche le condizioni dei campi veloci. 

Come sto?
 

“Bene, bene. È stato un buon torneo a Barcellona e sicuramente vengo qui a Madrid con tanta motivazione, tanta voglia di fare bene. Poi ovviamente riguardo la serata è stata veramente bella, è stato un onore essere in mezzo a delle leggende dello sport e ovviamentee mi fa molto piacere, mi dà veramente l’ambizione e la voglia di poter provare a vincere anch’io questo premio”.  

Dopo Madrid ci sarà anche Roma, che aspetta un vincitore italiano da tanti anni. Tu e Sinner tra i principali favoriti?
 

“Sicuramente Jannik che ha mostrato negli ultimi due mesi qualcosa di incredibile, in termini di risultati, e credo che sia ovviamente il favorito. Eh, poi ovviamente Carlos Alcaraz, anche se in questa situazione bisognerà capire meglio in che condizione fisica sarà e se ci sarà. Però sì, per me è un obiettivo a Roma cercare di giocare anche con il pubblico, e portarmi il pubblico ovviamente come motivazione extra e non come fattore di stress. Quindi sicuramente l’obiettivo è quello di far divertire la gente e ovviamente anche divertirsi”.  

Carlos Alcaraz indossa un tutore al braccio destro?  

“Io gli auguro il meglio perché è sempre bello vedere questa rivalità tra lui e Jannik. Ovviamente a me piace cercare di competere con i migliori, quindi spero che anche lui sia presente nei prossimi tornei”.  

E c’è anche Flavio Cobolli che sta facendo bene?
 

“Molto bene, poi noi siamo molto amici, ci conosciamo da tanto, quindi so quanto stia lavorando e quanto sia migliorato. Gli auguro il meglio, ma è sicuramente sulla strada giusta”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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