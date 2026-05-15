Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Intervento chirurgico d’urgenza nel weekend per il ministro della Salute Schillaci: “Risolverò in pochi giorni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Il ministro della Salute Orazio Schillaci si sottoporrà nel weekend a un intervento chirurgico d’urgenza. Lo ha annunciato lo stesso ministro intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, in occasione dell’apertura di Capri Talks, la ‘due giorni’ di confronto su politica, sociale e lavoro realizzata da Spin Factor a Capri. Il ministro ha rassicurato sulle sue condizioni: “Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire. Risolverò in pochi giorni”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Claudia Conte, parla il legale: “Zero rivelazioni choc, zero illegalità o favoritismi, zero complotti e zero ricatti”

17 Aprile 2026

Israele-Hamas, alta tensione su ostaggi ma Netanyahu tira dritto: “Nulla ci fermerà”

17 Dicembre 2023

Energia nucleare, Urso “Spero di annunciare Newco per nuovi reattori”

29 Agosto 2024

Campidoglio, firmato protocollo d’intesa con organizzazioni sindacali che revocano stato di agitazione

15 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno