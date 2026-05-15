Agricoltura, Fregolent (Iv): “Mantenere l’eccellenza italiana”

(Adnkronos) – “È importante parlare di agricoltura nei tempi moderni e il Food&Science Festival lo fa da tempo. Oggi parlare di agricoltura vuol dire parlare di nuovi tipi di sementi, di nuove tecnologie, di un’agricoltura che consuma meno suolo, meno risorse idriche, meno risorse naturali e che, ugualmente, deve mantenere l’eccellenza italiana”. Così Silvia Fregolent, vicepresidente della Commissione Agricoltura e membro della Commissione Ambiente al Senato, intervenendo oggi a Mantova durante l’incontro “Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato da Syngenta all’interno della decima edizione del Food&Science Festival.

Un appuntamento che ha voluto rileggere il passato, ma soprattutto proiettarsi verso il futuro con un focus su ricerca, sostenibilità e biologicals. “Se questi temi dell’agricoltura non vengono affrontati – spiega Fregolent – si rischia di perdere non soltanto finanziamenti internazionali, perché le multinazionali ormai investono in questo tipo di agricoltura, ma perdere anche il tempo con la storia. Oggi raccontare l’agricoltura che fu non è più contemporaneo e non interessa neanche all’Italia che grazie all’agricoltura esporta ed è un’eccellenza mondiale”.

La senatrice ha poi una richiesta per l’Europa e per il Governo: “Si deve chiedere che nella nuova Pac (Politica Agricola Comune) ci siano delle misure concrete per affrontare queste sfide. Per fortuna l’Europa si è convinta su un tema come i Tea (Tecnologie di Evoluzione Assistita) che sono le nuove tecnologie di inseminazione. Devo dire che l’Italia è stata antesignana e ha aperto la strada dimostrandosi protagonista in positivo. Ovviamente bisogna far tutti sistema e squadra capendo che non c’è più tempo da perdere per innovare. Transizione 5.0 non ha aiutato l’agricoltura io mi auguro che questo Governo, nell’ultimo anno prima delle elezioni, voglia dare una mano vera agli agricoltori che hanno bisogno di risorse”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)