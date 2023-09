Municipio X, M5S: “Approvata nostra mozione su disabilità visiva, ancora un esempio di convergenza tra il M5S e la maggioranza”

“Nel Consiglio del Municipio Roma X di ieri 28 settembre, è stata approvata la nostra mozione per le misure che favoriscono le persone non vedenti, ipovedenti e, per questa via, tutti i cittadini di Roma Capitale.

È prioritario adottare misure per superare i disagi quotidiani dei disabili visivi migliorandone l’accessibilità e, nello stesso contesto, rafforzare la consapevolezza di tutti noi sull’importanza di includere le persone non vedenti ed ipovedenti nella nostra comunità. Sono misure, quindi, che non solo implicano la previsione e l’applicazione di norme sull’accessibilità ma anche la formazione educativa sulla cecità e l’ipovisione e lo sviluppo di tecnologie accessibili. Solo così la promozione di una politica dell’inclusione è possibile nella sua accezione più ampia.

In sostanza, un ambiente più inclusivo necessita di una serie di misure e interventi complementari: dall’abbattimento delle barriere architettoniche alle installazioni di impianti semaforici acustici, passando per la realizzazione di percorsi sensoriali e pavimenti tattili LVE, da ubicare nei luoghi di interesse e per i servizi essenziali.

La mozione è stata sostenuta anche dai consiglieri di maggioranza, che ringraziamo, a dimostrazione che su certi temi ‘sensibili’ si può e si deve convergere, come è stato per la mozione sul Salario Minimo.”

Lo dichiara il Gruppo consiliare del Municipio Roma X