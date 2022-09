Municipio V, svolta per Teatro Tenda Pianeta, area verde sarà restituita a cittadini

L’area verde del Teatro Tenda Pianeta a Roma sarà restituita ai cittadini. Lo dichiarano in una nota, Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V e Sergio Scalia assessore municipale al Patrimonio. “Svolge a definizione la triste vicenda del Teatro Tenda Nuovo Pianeta che si trascina da ben oltre 10 anni. La struttura abbandonata da tempo, è stata oggetto di occupazioni abusive da parte di senza fissa dimora, relegando al degrado l’area del Parco Somaini su cui insiste. Inoltre a causa delle condizioni di instabilità della tensostruttura si è creata una situazione di pericolo per i cittadini – si legge nella nota -. La società titolare della struttura ha, più volte, impugnato i provvedimenti di demolizione determinati da Roma Capitale, creando uno stallo durato anni in attesa delle sentenze. Finalmente, anche a seguito delle sollecitazioni del Consiglio municipale espresse tramite Risoluzione a giugno di quest’anno, affinché si arrivasse a sentenza in tempi brevi, e dell’intervento del presidente del Municipio, Mauro Caliste presso l’Avvocatura Capitolina e la Magistratura Amministrativa, il Tar Lazio ad agosto si è pronunciato con sentenza a favore dell’Amministrazione. Non essendoci, dunque, più ostative alla demolizione, l’iter amministrativo potrà riprendere il suo corso regolare, finalizzato al superamento dello stato di degrado e abbandono in cui versa l’area del Teatro Tenda Pianeta, per restituire ai cittadini un’area verde e archeologica di immenso valore”, conclude la nota.

